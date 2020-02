Haaland sicuro: «Raiola è il miglior agente del mondo»

Erling Haaland ha parlato a Viasport del suo arrivo al Borussia Dortmund e dell’agente Mino Raiola. Le parole del norvegese

DORTMUND – «Quando la stagione finì, parlai con mio padre. Non menzionò affatto il Borussia Dortmund. Gli chiesi: ‘Cosa ne pensi di questo club? Sarebbe buono’. E lui rispose: “Vedremo”. È improvvisamente diventata una possibilità e avevo buone sensazioni. Il processo è stato piuttosto semplice da parte mia. Ho semplicemente pensato a giocare senza farmi coinvolgere dal resto fino al termine della prima parte di stagione. C’era da trovare il miglior club possibile per me».

RAIOLA – «È il migliore al mondo in quel che fa. C’è tanta negatività intorno a lui, perché alle persone non piace il grande lavoro che fa per chi lavora. Ti aiuta tanto ed è una brava persona».