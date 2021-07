Hakimi PSG, c’è anche il via libera del Real Madrid: nessun giallo

L’ufficialità di Achraf Hakimi al PSG sta per arrivare, ora che anche il Real Madrid ha dato il via libera all’operazione

Slitta l’ufficialità del Paris Saint-Germain per Hakimi. Ma nessun giallo. Di mezzo c’era semplicemente il derecho de tanteo in favore del Real Madrid, che i ‘Blancos’ di Florentino Perez non hanno esercitato come riporta il Corriere dello Sport.

Nell’accordo stipulato l’anno scorso con l’Inter, gli spagnoli avevano la facoltà entro 48 (in questo caso a partire dal 30 giugno) ore di pareggiare l’offerta di un altro club e nello specifico il PSG per riprendersi il giocatore. Questo non è successo, con il marocchino che presto sarà quindi un pronto a sbarcare a Parigi per la firma sul contratto. All’Inter andrà una cifra intorno ai 72 milioni di euro, bonus compresi.