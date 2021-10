Handanovic a Sarri: «Perché non hai fatto come Bielsa?»

Le polemiche di Lazio-Inter continuano e vengono rivelati nuovi retroscena. Handanovic a Sarri avrebbe detto: «Perché non hai fatto come Bielsa?»

Lazio–Inter continua a suscitare polemiche e sorgono nuovi retroscena, l’ultima riguarda una frase detta a Maurizio Sarri da parte di Handanovic. Il portiere nerazzurro – come riportato dalla Gazzetta dello Sport – avrebbe detto all’allenatore: «Perché non hai fatto come Bielsa?»

Il riferimento è a quando il Loco in un Leeds-Aston Villa, dopo essere passato in vantaggio in una situazione simile a quella di Lazio-Inter, disse ai suoi giocatori di farsi fare gol. La risposta di Sarri ad Handanovic sarebbe stata chiara, ovvero una sorta di: «Più che alzare la mano cosa avrei potuto fare?»