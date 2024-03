Hazard dopo il ritiro: «Mi godo la vita, qualche birretta, ma non voglio diventare Peppa Pig!»

Le parole di Eden Hazard dopo il suo ritiro dal mondo del calcio: «Mi manca un po’ il calcio, soprattutto lo spogliatoio»

Eden Harzard ha parlato all’Evening Standard dopo il suo ritiro dal mondo del calcio. L’ex di Chelsea e Real Madrid ha raccontato la vita lontano dal mondo del calcio e anche il trasferimento dai Blues ai Blancos.

SE AVREBBE POTUTO ANCORA GIOCARE – «Penso di sì, ma ho deciso di chiudere con il calcio giocato, perché avevo affrontato troppi infortuni nell’ultimo periodo e non ho rimpianti. Mi manca un po’ il calcio, lo ammetto, soprattutto lo spogliatoio, ma adesso posso fare quello che voglio. Ho dei figli e una famiglia. Posso tornare in Belgio dai miei parenti e fare un sacco di altre cose. Adesso è arrivato il momento di godersi la vita bevendo qualche birretta. Ma non voglio trasformarmi in Peppa Pig! Continuo a tenermi in attività giocando a tennis, padel, corro e gioco a calcio con i miei amici».

PASSAGGIO DAL CHELSEA AL REAL MADRID – «Era il mio sogno e lo dico anche se poi le cose non sono andate come avrei voluto. Quando guardo mi guardo indietro e vedo le mie foto con addosso la maglia dei Blancos sono comunque orgoglioso».