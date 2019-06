Hellas Verona, fatta per Rrahmani: martedì le visite

Amir Rrahmani, calciatore della Dinamo Zagabria, è vicino al trasferimento all’Hellas Verona. Martedì l’arrivo in Italia

Il Verona sta per piazzare il suo primo colpo. Il club gialloblù, tornato in A dopo un anno di purgatorio, dovrebbe firmare con il club scaligero. Secondo Sky Sport, Amir Rrahmani è atteso in Italia martedì.

Il calciatore kosovaro classe 1994 lascerà la Dinamo Zagabria per firmare con il Verona. Battuta la concorrenza di Celtic e Standard Liegi: martedì previste le visite mediche.

LEGGI ANCHE: CHI E’ RRAHMANI, IL NUOVO COLPO DEL VERONA