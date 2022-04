Hellas Verona Genoa, Tudor: «Vittoria extra perché erano imbattuti da otto partite. Non guardiamo la classifica»

Al termine di Hellas Verona Genoa, l’allenatore dei gialloblù Tudor ha parlato in conferenza stampa. Ecco le sue dichiarazioni.

VITTORIA – «Tante squadre importanti non sono riuscite a batterli, dopo otto partite l’abbiamo fatto noi: perciò è una vittoria extra per noi. Abbiamo fatto un gran bel primo tempo, il secondo è stata una battaglia nella quale si è giocato poco. Abbiamo fatto una partita maschia, preparandoci al loro calcio, pur sapendo che la nostra qualità è maggiore».

EUROPA – «Non abbiamo mai pensato alla classifica, perché non porta a nulla. Bisogna allenarsi bene: il resto vien da sé. A me interessa solo l’allenamento e la prossima gara, che peraltro sarà una bella partita a San Siro».

+4 RISPETTO A UN ANNO FA – «È frutto del lavoro che facciamo. Siamo contenti, rimaniamo concentrati per le prossime gare».

VALUTAZIONE DELLA PARTITA – «Mi è piaciuto il primo tempo, nel quale avremmo potuto fare anche un altro gol: mi è piaciuta la concentrazione, la voglia di lottare. Nel secondo tempo non è stata una gara troppo bella da vedere, anche perché dopo la sosta i ritmi sono sempre un po’ più bassi».

ILIC E BESSA – «Hanno fatto una bella gara, come a Empoli. È una risposta che ci dà ancora più forza. Ci sono cinque cambi e abbiamo gente importante in panchina».

LA QUALITA’ HA FATTO LA DIFFERENZA – «Sono d’accordo. Ognuno vede il calcio a modo proprio e tutto è legittimo. Le nostre fasi di gioco con e senza la palla sono totalmente diverse».

FUTURO – «C’è da finire bene la stagione. Questo è un club serio, con gente che fa bene il proprio mestiere sopra di me. Si sta facendo bene da anni. Ma finiamo bene la stagione, non dobbiamo pensare troppo in là».