Hellas Verona, Isak Hien: «Un club con una grande storia»

Le parole di Isak Hien alla sua presentazione all’Hellas Verona: «Posso giocare sia centrale che sul centro-destra»

Isak Hien ha parlato alla conferenza stampa della sua presentazione all’Hellas Verona. Di seguito le sue parole.

RUOLO – «Posso giocare sia centrale che sul centro-destra. Ho ricoperto entrambi i ruoli nella mia carriera, per me è indifferente. Giocare sul centro-sinistra, invece, è leggermente più complicato».

SCELTA DEL VERONA – «É difficile dare una risposta: molti fattori hanno inciso, anche se direi l’impressione che mi ha dato il club, che ha una grande storia e grandi tifosi. Sentivo inoltre che potesse rappresentare un’opportunità di crescita per me, l’Italia è nota come serbatoio di difensori di livello mondiale. E anche l’allenatore è stato un grande ex difensore. In Serie A c’è grande intensità, e la qualità dei giocatori è superiore a quella del campionato svedese».