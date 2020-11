Hellas Verona, Juric: «Mi aspettavo risposte diverse da qualcuno»

Ivan Juric, allenatore dell’Hellas Verona, ha commentato ai microfoni di Rai Sport l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Cagliari

Ivan Juric, allenatore dell’Hellas Verona, ha commentato ai microfoni di Rai Sport l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Cagliari.

RAMMARICO – «La gente non capisce in che emergenza si trovino questi giocatori: i rischi che corrono per il futuro, i ritmi imposti dal Covid. È tutto uno stare attenti a non fargli del male. Poi ci sono stati giocatori che giocheranno di più, e ce ne sono altri che non giocheranno più, perché mi aspettavo risposte diverse da qualcuno».

SALCEDO E COLLEY – «Conosco le loro qualità, ma sono ragazzi che cambiano da un giorno all’altro: possono fare prestazioni fantastiche come oggi, e avere dei cali. L’importante è che lavorino con serenità, che li gestiamo bene. Colley non sta facendo grandi prestazioni, ma è un giocatore forte. Li stiamo crescendo piano piano, oggi c’erano tanti 2001 e 2002, e siamo stati molto competitivi».

INFORTUNI – «Se tutto va bene abbiamo gestito Ceccherini e Dawidowicz, Miguel doveva giocare meno ma l’ha fatta tutta per necessità, bene Faraoni che ha giocato per settanta minuti. Ci dispiace per Kalinic, che ha un altro tipo di qualità, ma piano piano stiamo recuperando uomini: dobbiamo stare attenti a fargli ritrovare la condizione, senza esagerare, e preparare bene la prossima partita».