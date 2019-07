Hellas Verona, Juric sorride: «I nuovi si sono inseriti bene»

Può essere contento Ivan Juric per la prima uscita stagionale del suo Verona: 12-0 al Primiero con poker di Pazzini

Bene la prima di Juric sulla panchina dell’Hellas Verona. I veneti vincono per 12-0 sul Primiero, squadra di Prima Categoria. Ottima la prova di Pazzini che segna 4 gol e anche di Tupta, autore di una tripletta. Juric non può che sorridere a fine gara. Le sue parole

«La prima amichevole? È andata bene ed è arrivata dopo tre giorni di lavoro, non si è fatto male nessuno ed è stato un buon allenamento. Sistema di gioco? Moduli contano poco, davanti eravamo in tre attaccanti stretti, perché anche loro difendevano a tre, e siamo andati bene. Ragusa, Crescenzi e i nuovi arrivati? I primi due rientrano da lunghi infortuni e devono lavorare ancora per crescere. I nuovi sono giocatori che hanno già fatto la Serie A e si vede da come stanno in campo, ad ogni modo si sono inseriti bene»