Hellas Verona, Sogliano: «Sostituto di Ilic? Credo che anche Duda possa giocare in quel ruolo»

Sean Sogliano, direttore sportivo dell’Hellas Verona, ha parlato in conferenza stampa.

ILIC – «Trovare un sostituto non è facile. Credo che anche Duda possa giocare in quel ruolo. La fisicità è importante, ma lo è ancora di più l’atteggiamento. Dobbiamo lottare su ogni pallone, come stiamo facendo: nelle ultime partite abbiamo portato a casa punti con le unghie e con la voglia. Non c’è da vergognarsene, ma c’è da unirsi ancora di più in virtù di questo. Senza questa voglia di soffrire, prima, non erano stati fatti punti».

VERONA – «Dobbiamo correre tanto e più degli altri. Non è che prima si desse per scontato fare risultato, ma al di là dell’aspetto fisico o della mentalità, una cosa non può mancare: il cuore. Facciamo punti se i giocatori sentono il calore dei tifosi, se si crea quella scintilla, senza la quale non possiamo fare niente. E io inizio a sentirla. Vedere un abbraccio vero tra Bocchetti e Zaffaroni, per me, significa che è partita qualche cosa».