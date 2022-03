Hellas Verona, Tudor riabbraccia Lazovic: il serbo punta il Genoa

Tudor può sorridere perché Lazovic è rientrato in gruppo dopo l’infortunio e ora punta al Genoa, sua ex squadra, per il campionato

L’Hellas Verona riabbraccia Lazovic e Tudor può sorridere in vista della sfide del weekend contro il Genoa.

Il serbo, al rientro dopo l’infortunio, si sta preparando per la sfida da ex contro i rossoblù e si tratta di un rientro importante per gli scaligeri. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.