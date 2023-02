Hellas Verona, Zaffaroni: «Il rischio è cominciare a guardare la classifica, i risultati delle altre»

Marco Zaffaroni, allenatore dell’Hellas Verona, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match in casa contro la Lazio

Marco Zaffaroni, allenatore dell’Hellas Verona, ha parlato in conferenza stampa.

PARTITE – «Vanno gestite da un punto di vista mentale. Bisogna stare attenti: il rischio è cominciare a guardare la classifica, i risultati delle altre… Giochiamo ancora di lunedì sera, e quindi è inevitabile farlo. Se non sei forte mentalmente queste cose ti tolgono qualche energia. Dobbiamo avere la forza di non farci condizionare, ma pensare al nostro percorso, senza disperdere energie in altro. Riconosco sia difficile, ma ritengo sia la chiave fondamentale da qui ai prossimi mesi. Ora sappiamo che dobbiamo arrivare in fondo con questi giocatori, tutti devono essere focalizzati sull’obiettivo, che è rimanere dentro il campionato fino alla fine».

DUDA – «Può giocare in tutti i ruoli del centrocampo: ha maturato una discreta esperienza, anche con la sua Nazionale, è un giocatore tecnico, tratta bene la palla. Per noi sarà sicuramente un’arma importante».