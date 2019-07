Hendrix Bologna, l’olandese è l’obiettivo numero uno: la situazione

Hendrix Bologna, l’olandese del PSV Eindhoven è l’obiettivo principale di Bigon e Sabatini per la mediana: la situazione

Secondo quanto riportato da Corriere dello Sport, Jorrit Hendrix è l’obiettivo numero uno del Bologna. Il mediano di proprietà del PSV Eindhoven è il primo della lista per Walter Sabatini e Riccardo Bigon.

Tuttavia, permane una sottile distanza tra richiesta e offerta. Il gap è di circa 700mila euro secondo il quotidiano. Filtra ottimismo per il buon esito dell’affare: tutte e tre le parti in gioco lavorano in questa direzione.