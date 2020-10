MLS, show di Henry a bordocampo: la grinta del tecnico – VIDEO

Thierry Henry dimostra una grande grinta anche nei panni di allenatore: show a bordocampo del tecnico del Montreal Impact – VIDEO

Sconfitta interna dolorosa per il Montreal Impact allenato da Thierry Henry. Il tecnico francese, ex stella di Barcellona ma soprattutto Arsenal (passato in Italia alla Juventus senza lasciar traccia) incassa la sconfitta casalinga contro il Nashville.

Grinta da vendere del tecnico, autentico martello a bordocampo nei confronti dei suoi calciatori. Henry chiedeva a gran voce di velocizzare il gioco, con al massimo due tocchi.