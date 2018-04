Henry a Wenger: «Grande uomo, è un giorno triste»

Thierry Henry saluta Arsène Wenger, che lascerà l’Arsenal dopo 22 anni: il messaggio dell’attaccante francese

Dopo l’annuncio dell’addio di Arsène Wenger all’Arsenal dopo 22 anni, sono tanti i messaggi d’affetto per l’allenatore francese. Tra questi non poteva mancare quello di Thierry Henry, storico attaccante simbolo dei Gunners. Di seguito le parole dell’ex numero 14 del club inglese:

«E’ davvero triste per me vedere un grande uomo lasciare il club. Mancano ancora alcune partite e sono felice che i tifosi abbiano il tempo di dargli l’addio che merita, perché per lui e per il club sono stati tempi duri. Arsène ha portato l’Arsenal ad essere uno dei club più famosi d’Europa».