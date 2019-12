Gol e azioni salienti del match valido per la 6ª giornata della Champions League 2019/20: highlights Napoli Genk

Gol e azioni salienti del match tra Napoli e Genk, valido per la 6ª giornata della fase a gironi della Champions League 2019/2020.

2′ Gol Milik – Errore di Vandevoordt, il Napoli passa subito in vantaggio con il polacco che si fa trovare pronto.

26′ Gol Milik – Grande apertura di Allan per Di Lorenzo, cross per il polacco che non si fa pregare davanti a Vandervoordt e mette la qualificazione in banca.

38′ Gol Milik – Il polacco si presenta sul dischetto e segna il 3-0: tripletta per il polacco.

74′ Gol Mertens – Mertens segna dal dischetto, procurato da un fallo di mano di De Norre su un tiro di Callejon. Cucchiaio del belga dal dischetto