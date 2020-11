HIGHLIGHTS Udinese Milan: gol e azioni salienti del match

Gol e azioni salienti del match tra Udinese e Milan, valido per la 6ª giornata di Serie A 2020/21.

83′ Gol del Milan – Ibrahimovic con una semi-rovesciata realizza al rete del vantaggio rossonera

Goal! Zlatan Ibrahimovic scores to restore the lead. Udinese 1:2 AC Milan

48′ Gol dell’Udinese – De Paul supera Donnarumma dal dischetto a fa 1-1

18′ Gol del Milan – Ibrahimovic controlla su lancio di Bennacer e appoggia sull’accorrente Kessié che di destro realizza l’uno a zero di piatto

Look at that touch and control from Ibra

