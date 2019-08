HIGHLIGHTS Verona Bologna: gol e azioni salienti del match

Gol e azioni salienti del match valido per la prima giornata di Serie A 2019/20: highlights Verona Bologna

5′ Conclusione di Verre – Gran conclusione di destro dalla distanza, palla che termina sul fondo!

12′ Rigore per il Bologna! – Intervento duro in area di Dawidowicz ai danni di Orsolini partito in velocità. Il rossoblu termina giù, per l’arbitro è rigore e rosso!

13‘ Espulso Dawidowicz – Intervenuto duro del difensore polacco che entra ruvidamente su Orsolini

15′ Gol di Sansone – Non sbaglia dal dischetto Sansone che col destro pesca l’angolino alla destra di Silvestri

24′ Tiro di Soriano – Gran palla di Michael nello spazio, Soriano si porta palla sul sinistro e calcia. Palla diretta all’angolino ma Silvestri ci arriva.

36′ Gol Miguel Veloso – Punizione magistrale di Miguel Veloso che dalla trequarti beffa Skorupski con un tiro imprendibile