Gonzalo Higuain atteso a Londra in giornata per iniziare la sua nuova avventura con il Chelsea. Pronto l’addio al Milan

Dopo Liga e Serie A, Gonzalo Higuain è pronto a conquistare anche la Premier League. Il Pipita è voglioso, vuole il riscatto dopo l’esperienza al Milan conclusa prematuramente e non nel migliore dei modi. Il giocatore volerà in Inghilterra e riabbraccerà Maurizio Sarri, un vero e proprio padre calcistico per lui. In giornata il Pipita è atteso a Londra, in arrivo il placet per volare verso Sarri e preparare la delicatissima sfida di giovedì sera contro il Tottenham (Spurs avanti 1-0 dopo l’andata). Il giocatore andrà tesserato entro domani a mezzogiorno, altrimenti salterà la gara.

L’affare è ormai stato definito e per l’ultimo placet si attende solo la fumata bianca tra Milan e Genoa per Piatek. Dopo un avvio boom e un percorso senza sconfitte tra agosto e il 24 novembre, sono arrivati quattro ko nelle ulti­me nove gare di Premier Lea­gue e qualcuno inizia a sollevare dei dubbi su Sarri. Il tecnico ha chiesto a gran voce rinforzi e la società ha fatto uno sforzo importante, andando contro la sua politica, ingaggiando un giocatore oltre i 30 anni. L’affare si farà sulla base di un prestito di 6 mesi che verrà rinnovato per altri 12 mesi a determinate condizioni. La Juve incasserà 9 milioni per i sei mesi di prestito restanti e 36 per il riscatto, la stessa cifra pattuita con il Milan.