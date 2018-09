Higuain, gol senza confini. E il riscatto è una formalità

Gonzalo Higuain ha segnato in 13 Paesi diversi. I 36 milioni di euro per il riscatto sembrano solo una formalità

Secondo gol consecutivo, tra campionato e coppa, per Gonzalo Higuain. Il Pipita si è sbloccato a Cagliari e ha trovato un gol, decisivo per i 3 punti, anche in Europa League, in Lussemburgo, contro il Dudelange. Il gol segnato in terra lussemburghese ha permesso al Pipita di diventare un bomber…senza confini! Il giocatore argentino infatti, con la rete realizzata al Dudelange, è andato a segno in ben 13 Paesi diversi. Un bomber a tutto tondo, divenuto già indispensabile per Gattuso e il suo Milan.

Il primo centro europeo di Higuain risale al 15 settembre 2009, quando Higuain giocava con il Real Madrid e segnò in Svizzera, contro lo Zurigo. Quindi Italia e Olanda; con il Napoli ha segnato in Slovacchia, Turchia, Germania, Polonia, Danimarca; con la Juve in Croazia, Francia, Portogallo e Inghilterra. Ora il centravanti argentino punta al terzo gol consecutivo e all’Atalanta ha già segnato 10 gol (lo scorso anno alla Dea ha segnato sia all’andata che al ritorno) e naturalmente punta anche al riscatto a fine anno. Il Pipita, lo ricordiamo, è arrivato al Milan in prestito oneroso (18 milioni) con diritto e non obbligo di riscatto a 36 ma la pratica sembra davvero una formalità.