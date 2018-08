Napoli-Milan sarà sfida tra grandi ex. Il ritorno di Reina e Higuain al San Paolo ma anche l’incrocio con l’ex rossonero Ancelotti

Napoli–Milan non sarà una partita come le altre per Gonzalo Higuain, Pepe Reina e Carlo Ancelotti. Il centravanti argentino ha vissuto da grande ex il confronto diretto con gli azzurri nei suoi due anni con la Juventus ed è stato subissato dai fischi dei tifosi azzurri che non gli hanno perdonato il ‘tradimento’. ‘Core ingrato Higuain però si è caricato e ha trasformato i fischi in gol: ben 5 le reti realizzate contro la sua ex squadra. C’è da aspettarsi una nuova accoglienza ‘pesante’ per il Pipita e i tifosi milanisti sperano in un nuovi gol pesanti del centravanti.

Sfida particolare, sfida da ‘prima volta’ per Pepe Reina e Carlo Ancelotti. Il portiere spagnolo ha lasciato Napoli pochi mesi fa, si era ambientato molto bene, era considerato uno di famiglia, era leader in campo e fuori: viveva a Posillipo, frequentava la città. Lo strappo con De Laurentiis ha portato all’addio ma verrà accolto alla grande, anche da vice Gigio. Sfida intensa e particolare anche per Carlo Ancelotti. Carletto è tornato in Serie A a 9 anni dall’ultima volta: per il tecnico azzurro sarà il primo incrocio in una gara ufficiale dopo l’addio nel 2009. Tanti i ricordi in rossonero, tanti gli applausi da parte del suo ex pubblico.