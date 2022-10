HJK, Koskela avvisa la Roma: «Noi bravi in casa, possiamo rifarlo»

HJK, il tecnico Koskela ha parlato alla vigilia del match contro la Roma: le sue dichiarazioni in conferenza

Toni Koskela, allenatore dell’HJK, ha parlato alla vigilia del match contro la Roma.

LE PAROLE – «Siamo stati bravi in casa. Nelle gare prima di questa siamo stati in grado di controllare il gioco e questo ci fa pensare di poterlo fare anche contro la Roma. La partita è assolutamente da vincere, quindi la situazione di partenza è ovviamente un po’ diversa. Il gioco dell’avversario può cambiare molto, specialmente se il risultato non si dovesse sbloccare. Allora la Roma potrebbe anche cercare di segnare cercando il gol con forza».