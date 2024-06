Hjulmand Danimarca: «Gara decisa dal VAR! Il calcio NON DOVREBBE essere questo»

Le parole di Kasper Hjulmand, commissario tecnico della Danimarca, dopo l’eliminazione agli ottavi contro la Germania

Il CT della Danimarca, Kasper Hjulmand, ha commentato l’eliminazione della Danimarca da Euro 2024 per mano della Germania. Di seguito le parole del ct contro le decisioni del VAR.

«Il match è stato determinato da due decisioni della Var. Per il nostro gol parliamo di un centimetro, ho qui la foto. Non sopporto più queste decisioni ridicole sui falli di mano. Tutto ciò ha chiaramente indirizzato il corso del match. E’ frustrante, molto frustrante per la mia squadra. Se fossimo andati noi in vantaggio sarebbe cambiato tutto. Il calcio non dovrebbe essere questo»