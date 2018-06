La Juventus sogna l’ingaggio di Robert Lewandowski in caso di partenza di Gonzalo Higuain. ma il Bayern chiude la porta

La Juventus è sulle tracce di Robert Lewandowski. E’ spuntato anche il nome del centravanti polacco nella lista della spesa di Beppe Marotta in caso di addio di Gonzalo Higuain (l’attaccante potrebbe andare via in estate e si è parlato di uno scambio con Icardi e di uno scambio anche con Lewa) ma il Bayern Monaco ha spento i facili entusiasmi, chiudendo le porte a un addio.

Secondo quanto riferito da Uli Hoeness ai colleghi tedeschi di Sky Sport, presidente del Bayern Monaco, Robert Lewandoski dovrà mettersi l’anima in pace perché continuerà a giocare nel Bayern. Il calciatore, tramite le parole del suo agente, aveva chiesto la cessione ma i bavaresi non vogliono accontentarlo: «Offerte da 200 milioni per Robert? E’ inutile parlare di questi voci perché noi non vogliamo vendere Lewa. Robert resterà ancora con noi e vestirà la maglia del Bayern Monaco nella prossima stagione».