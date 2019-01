La Juventus tenta il colpo in Inghilterra. Bianconeri sulle tracce di Hudson-Odoi, stellina del Chelsea di Maurizio Sarri

La Juventus vola in Inghilterra alla ricerca di nuovi talenti che possano tornare utili a Max Allegri. Il club bianconero, stando alle ultime voci provenienti dalla Gran Bretagna, ha messo nel mirino Callum Hudson-Odoi, attaccante 18enne di proprietà del Chelsea. Il giocatore ha collezionato solo 317 minuti in questa stagione e potrebbe salutare Maurizio Sarri. Il Bayern Monaco avrebbe già offerto 20 milioni di sterline ma i londinesi avrebbero rispedito al mittente la proposta: il giocatore non è ritenuto incedibile ma servono almeno 30 milioni di sterline per lasciarlo andare via. Nella corsa al giovane talento ci sarebbero anche il Lipsia e il Borussia Dortmund.

«Penso che sia un giocatore molto buono – ha detto ieri l’allenatore italiano Maurizio Sarri -. Ha il potenziale per diventare un grande giocatore e ora deve migliorare. Con la palla è molto bravo, deve migliorare nei movimenti senza palla. Essendo un’ala deve fare passi avanti nella fase difensiva ma penso che possa diventare un grande calciatore non sono per l’Inghilterra ma per tutto il calcio europeo. Sì, penso che dovrebbe giocare di più ma non è facile a questo livello lanciare giocatori dal settore giovanile». La Juve è sulle tracce di Hudson-Odoi: nome nuovo per il mercato bianconero.