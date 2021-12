Elseid Hysaj ha finito in anticipo la partita contro il Genoa, lasciando il posto a Radu per un infortunio all’adduttore destro

La Lazio vince e convince nella vittoria dell’Olimpico contro il Genoa. A preoccupare Maurizio Sarri sono, però, le condizioni di Hysaj, uscito malconcio dalla sfida.

Il terzino albanese è uscito anzitempo per un problema all’adduttore destro. Le sue condizioni verranno valutate nei prossimi giorni e sarà in dubbio per la sfida contro il Venezia. A riferirlo Il Messaggero.