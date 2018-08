Hysaj pensa positivo: «Ancelotti è un grande, riusciremo a migliorare»

Dopo la brutta sconfitta contro il Liverpool, Hysaj non vuole sentire scusa e volta già pagina

Dopo la brutta sconfitta contro il Liverpool, il Napoli si prepara ad un’altra bellissima sfida contro il Borussia Dortmund. I partenopei sperano che l’esito di questo incontro sia diametralmente opposto a quello maturato ad Anfield. Alla vigilia di questa partita ha parlato Elseid Hysaj: «Con il Liverpool è arrivata una brutta sconfitta, ma c’è un nuovo allenatore e abbiamo alcune cose da imparare – ha dichiarato a Sky Sport – Riusciremo a migliorare e ad essere più forti, Ancelotti è un grande allenatore e ci dà la serenità giusta per pensare ai nostri errori».

Il terzino albanese ha poi chiuso: «Borussia? Sono partite belle da giocare, sarà stimolante affrontare gente come Reus. E’ un’occasione per dimostrare che stiamo migliorando. Abbiamo un grandissimo allenatore, ci sta dando grande forza e bisogna migliorare ancora. Speriamo di aggiustare quelle due o tre cose di cui parlavo prima, le vedrete in campo».