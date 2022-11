I dominatori dei campionati: solo il Psg come il Napoli (quasi)

I dominatori dei campionati: solamente il PSG in Francia riesce a tenere il ritmo del Napoli in Italia. O quasi

Con un margine di 8 punti, il Napoli è sicuro di chiudere in testa il 2022 e di presentarsi alla pausa del Mondiale in netto vantaggio sulla concorrenza. Qual è la situazione dei principali campionati europei?



FRANCIA – Il Psg domina come Spalletti. O meglio, un po’ di meno, ma con un margine di 5 punti sul Lens e un solo turno a disposizione è già certo del primato, in linea con le previsioni.



GERMANIA – Col 6-1 sul Werder Brema, il Bayern ha allungato. Si attendono le risposta stasera del Friburgo impegnato a Lipsia e dell’Union Berlino in casa con l’Augsburg. In caso di mancate vittorie, anche i baveresi di Nagelsmann sarebbero certi della leadership con un

turno d’anticipo.



INGHILTERRA – Arsenal 34, Manchester City 32. Decisiva la giornata del weekend, con i Gunners chiamati a difendere il primato sul campo dei Wolves.



OLANDA – L’Ajax recupera stasera in casa per risorpassare il Psv che l’ha appena battuto. I conti, poi, si faranno tra sabato e domenica prossimi.



SPAGNA – Allungo del Barcellona che va a vincere con l’Osasuna in rimonta e in inferiorità numerica. Real momentaneamente a -5 e con una gara domani sera con il Cadice per accorciare le distanze.