Non tornerà in Italia, Victor Ibarbo. Il suo futuro ha gli occhi a mandorla al comando di Ciro Ferrara nel Wuhan Zall

L’attaccante ivoriano Victor Ibarbo, di proprietà del Cagliari Calcio e che da luglio si trova in prestito al Panathinaikos, lascerà la Grecia già a gennaio.

LA CINA È VICINA – Un altro giocatore che potrebbe approdare nella terra del Sol Levante è l’attaccante classe 90′ di proprietà del Cagliari. Stramaccioni lo aveva convinto a trasferirsi nella squadra greca a luglio ma, probabilmente anche in seguito all’addio del tecnico al Panathinaikos, la sua avventura sembra già essersi conclusa. Come riporta SkySport, l’attaccante piace al Wuham Zall di Ciro Ferrara e la trattativa sembra essere già alle battute finali con il trasferimento già a gennaio del giocatore del Cagliari. La Cina si aggiudica un’altra pedina per la serie cadetta, dopo aver già acquistato campioni del calibro di Tevez e Witsel.