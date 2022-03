Milan, Ibrahimovic: «Al top a 40 anni? Penso sia meritò della mia testa, e della mia mentalità»

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan e della nazionale svedese, ha rilasciato una lunga intervista a Sky durante lo Speciale Ferrari. Ecco alcune sue parole

ESSERE AL TOP A 40 ANNI – «Al top a 40 anni? Penso sia meritò della mia testa ,e della mia mentalità. La mia forza è il fatto che la gente dica che sono troppo vecchio per andare avanti. Mi dà la carica per dimostrare che posso fare ancora di più».

SULLA PASSIONE PER LE MACCHINE: «Non compro le macchine per far vedere agli altri che le ho, la mia è proprio una passione».

SULLA FERRARI: «Quando prendi Ibrahimovic, prendi una Ferrari».