Ibrahimovic Hammarby, i tifosi del Malmo traditi. Bruciata la statua

Ibrahimovic Hammarby, per i tifosi del Malmo è stato un tradimento. I sostenitori del club bruciano la statua dello svedese

Il fatto che Zlatan Ibrahimovic sia entrato a far parte della società dell’Hammarby, è una cosa che ha a dir poco fatto imbestialire i tifosi del Malmo. I support della sua squadra d’origine non hanno per nulla gradito.

A tal punto da portare avanti un gesto piuttosto netto. I sostenitori biancazzurri hanno infatti bruciato la statua del campione svedese, attualmente al centro di voci di mercato, posta davanti lo stadio.