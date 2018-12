Con Ibrahimovic al Milan via a nuovi abbonamenti

Zlatan Ibrahimovic, attaccante svedese, può tornare al Milan. Col suo arrivo si riaprirebbe la campagna abbonamenti

Il Milan non molla la presa per Zlatan Ibrahimovic e ormai sembrano esserci pochi dubbi sul reale interessamento da parte dei rossoneri nei confronti dello svedese. Zlatan può concretamente lasciare i Galaxy per tornare in Europa e ormai sembra aver scelto i rossoneri. Ibra è affascinato dalla sfida e ha già detto sì a un contratto di soli 6 mesi, convinto di far bene e di ottenere poi un altro anno di contratto nella sua ex squadra. I contatti sono già stati avviati e le prossime settimane saranno quelle decisive.

Zlatan deve liberarsi dal contratto con i Galaxy e dai contratti con gli sponsor e il suo team di legali, insieme a MinoRaiola, è già a lavoro. Con Paquetà in arrivo già nei prossimi giorni ma arruolabile solo a gennaio, saranno altri 3 i colpi di mercato targati Leonardo. Uno dovrebbe essere proprio Ibra, poi un centrocampista e un difensore. Il ritorno dello svedese, secondo Tuttosport, potrebbe fare da apripista alla riapertura della campagna abbonamenti durante la sosta invernale (il campionato starà fermo per 3 settimane a gennaio, il secondo weekend sarà dedicato alla Coppa Italia).