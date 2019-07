Ibrahimovic senza filtri: «Potrei diventare direttore dell’Ajax. Farei meglio di chi c’è»

Zlatan Ibrahimovic ha parlato del suo futuro riservandosi di decidere di poter intraprendere la carriera da dirigente

Il futuro di Zlatan Ibrahimovic? Ancora tutto da decifrare anche se lo svedese non esclude un ritorno all’Ajax, club che l’ha lanciato nel calcio dei grandi. Intervistato dal Telegraaf l’asso svedese, attualmente al Los Angeles Galaxy, ha dichiarato:

«Normalmente non torno nei club in cui ho giocato, però chissà che non entri, terminata la mia carriera, nel direttivo dell’Ajax. Farei un lavoro migliore di chi c’è adesso».