Icardi al PSG: ufficiale il prestito. C’è il comunicato dell’Inter

Icardi al PSG: dopo l’arrivo dei documenti firmati nella sede dell’Inter, giunge anche il trasferimento dell’attaccante

Mauro Icardi va al Paris Saint-Germain in prestito dopo il rinnovo di contratto con l’Inter. Confermate le cifre, prestito con diritto di riscatto a 70 milioni. Firmati tutti i documenti.

Ecco i dettagli sul prolungamento coi nerazzurri obbligatorio per il passaggio al PSG: contratto quinquennale per Icardi. Percepirà 7 milioni più bonus il primo anno; dal secondo in poi aumento del salario, che raggiungerà i 10 milioni.

Arriva l’annuncio del PSG: Icardi vestirà la maglia n°18. Segue il comunicato ufficiale dell’Inter: «FC Internazionale Milano comunica la cessione di Mauro Icardi al Paris Saint-Germain. L’attaccante argentino si trasferisce al club francese a titolo temporaneo annuale con diritto di trasformazione della cessione in definitiva. Contestualmente il giocatore ha raggiunto un accordo con FC Internazionale Milano per il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2022».