Luciano Spalletti deciderà oggi se convocare o no Mauro Icardi per la partita col Genoa: l’argentino non si è ancora chiarito col gruppo, ma il tecnico potrebbe soprassedere

A pochissime ore dall’uscita della lista dei convocati dell’Inter per la partita di domani col Genoa, restano ancora dubbi su Mauro Icardi. Tecnicamente l’attaccante argentino, non convocato nemmeno per la gara di domenica scorsa contro la Lazio per ragioni disciplinari, avrebbe scontato la punizione comminatagli da Luciano Spalletti e potrebbe dunque essere del match, ma considerati gli ultimi colpi di scena, davvero tutto può succedere. Di sicuro per il momento c’è il fatto che anche ieri l’ex capitano si è allenato col gruppo tra sorrisi ed una ostentata tranquillità che cozza con il caso delle ultime settimane. Oggi farà lo stesso in attesa della conferenza stampa di Spalletti alle 11 e 30 a cui seguirà poi l’allenamento pomeridiano delle 14 in attesa di conoscere appunto la lista dei convocati per Genova.

Cosa dovrebbe succedere nel frattempo? C’è la questione del discorso alla squadra di mezzo che non è ancora risolta: Spalletti chiede un confronto tra Icardi ed il resto dei compagni dopo mesi di tensioni, ma settimana scorsa, così come anche ieri, l’attaccante non ne ha voluto sapere di parlare allo spogliatoio. Difficilmente Mauro parlerà oggi a questo punto e dunque la palla, riporta La Gazzetta dello Sport, torna di fatto all’allenatore, che dovrà decidere se insistere ancora sulla questione del chiarimento tra l’argentino ed il resto del gruppo o accontentarsi di questa momentanea pace e dare finalmente una chance al giocatore, anche considerata la difficile situazione che vive l’Inter dal punto di vista dei risultati.