Icardi: «Il mio idolo è sempre stato Batistuta» – VIDEO

Mauro Icardi si è raccontato ai microfoni di DAZN parlando del suo idolo d’infanzia, Gabriel Omar Batistuta. Le sue parole.

«Ovviamente come tutti i bambini avevo un idolo. L’ho sempre detto che il mio idolo da piccolo era Batistuta. Mi piaceva perchè era un giocatore che faceva gol, io ero un attaccante e mi piaceva per questo. Insistevo sempre con questa storia di Batistuta come mio idolo»