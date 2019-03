Inter: pace fatta tra Mauro Icardi e la squadra, nonostante non ci sia stato nessun vero chiarimento. Contro la Lazio oggi per l’argentino dovrebbe arrivare la convocazione

Domani sera contro la Lazio Mauro Icardi dovrebbe tornare ufficialmente in campo dopo oltre un paio di mesi di assenza: messe da parte le tensioni con l’Inter, l’attaccante è pronto alla convocazione (complice anche l’affaticamento muscolare di Lautaro Martinez) oggi pomeriggio. Impossibile al momento prevedere se l’argentino sarà titolare dal primo minuto con i biancocelesti (l’ex del match Keita Baldé è al momento leggermente favorito), ma quasi sicuramente per lui ci sarà spazio dopo settimane di nuove incertezze e colpi di scena. L’ultimo, risalente all’altro ieri, riguarderebbe il presunto discorso tenuto da Icardi ai compagni per chiarire meglio gli accadimenti degli ultimi mesi. Un discorso che, rivela stamane il Corriere dello Sport, in verità non ci sarebbe mai davvero stato.

L’ex capitano non avrebbe in sostanza avuto nessun chiarimento col resto della squadra, né tantomeno avrebbe chiesto scusa per l’atteggiamento tenuto dalla moglie e agente Wanda Nara. Nonostante questo tuttavia i rapporti di spogliatoio si sarebbe comunque per il momento normalizzati, come testimoniato anche dai festeggiamenti tenuti da Maurito in occasione del compleanno di Roberto Gagliardini postati in rete negli ultimi giorni. L’ultima parola adesso spetta a Luciano Spalletti: il tecnico nerazzurro oggi prenderà la decisione finale su Icardi, che con ogni probabilità domani a San Siro dovrebbe sedere almeno in panchina.