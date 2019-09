Icardi Inter, quello dell’argentino non è un addio: il suo post rivelatore

Icardi Inter, quello dell’argentino ai nerazzurri non è stato un addio: ecco il suo post rivelatore su Instagram

Non è un addio, quello di Icardi all’Inter. Almeno ad interpretare il post appena pubblicato dall’argentino sul proprio profilo Instagram: «Grazie di tutto. Arrivederci», le sue parole.

A corredo, i numeri sulla sua avventura in nerazzurro. Con 124 reti e 39 assist in 219 presenze complessive. Numeri che, in futuro, dovranno essere aggiornati?