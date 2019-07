Icardi Inter, sarebbe clamoroso lo sfogo dell’attaccante argentino dopo aver appreso dell’allontanamento dal ritiro di Lugano

Altroché Juve o Napoli nel futuro. Sarebbe davvero clamoroso, secondo quanto riportato da Repubblica, lo sfogo di Mauro Icardi dopo aver appreso la decisione dell’Inter di escluderlo dal ritiro in corso a Lugano.

«Io sto qua due anni, prendo lo stipendio e non mi muovo», avrebbe detto l’argentino in riferimento ad un contratto in scadenza soltanto nel 2021.