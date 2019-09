Icardi: «Fatto un passo in avanti nella mia carriera. Qui per vincere titoli»

Icardi parla dopo il trasferimento al Paris Saint Germain: ecco le parole dell’attaccante argentino ex Inter

Mauro Icardi ha concesso un’intervista in esclusiva a Eleven Sports: «Sono contento perché è una grande soddisfazione arrivare a giocare per una squadra come il PSG. Giocare in un top team insieme con grandissimi giocatori come quelli che ha il PSG è una bellissima sfida, una grande opportunità per me di poter stare nel calcio ai massimi livelli».

«Ho fatto un grande passo in avanti nella mia carriera e spero di vivere grandi emozioni qui. Mi conosco tutti gli argentini e anche Edinson Cavani e Neymar. È una sensazione molto speciale sapere che giocherò accanto a loro. Sono venuto qui per vincere titoli».