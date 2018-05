Domenica ci sarà Lazio-Inter, sfida decisiva per l’ultimo posto valido per la Champions League: Icardi già scalda il motore

Lazio-Inter sarà una delle gare della 38^ giornata da guardare con maggior interesse, visto che si affronteranno le due contendenti al quarto posto che dà il pass per accedere ai gironi di Champions League. Una sfida affascinante, che metterà di fronte due squadre diverse. Oltre alla qualificazione in Coppa, però, non è da tralasciare la sfida tra due bomber, Ciro Immobile, seppur ancora in dubbio, e Maurito Icardi, per il trono di capocannoniere.

Il centravanti argentino, questa sera, è stato premiato nel corso di “Premio Gentleman”, per aver segnato la rete più bella della stagione neroazzurra. Il Capitano ha prima commentato quelle messe a segno nel Derby: «Quella sera feci una tripletta, il secondo è stato il gol più bello. E’ particolare fare bei gol in match così importanti e, fortunatamente, servirono per vincere». Quindi ha spostato il focus su Lazio-Inter: «I tifosi dell’Inter si aspettano una mia rete nella sfida contro la Lazio? Sicuramente se lo aspettano, così come me: per entrare in Champions League e per vincere la classifica capocannonieri». Lazio-Inter, una sfida da Champions, con due bomber alla ricerca del gol più importante.