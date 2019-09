Icardi PSG, le prime parole dell’attaccante argentino – FOTO

Icardi al PSG: ufficiale il prestito dall’Inter. Ecco le dichiarazioni del nuovo terminale offensivo dei parigini – FOTO

Tutto fatto: Icardi rinnova con l’Inter e firma col PSG (QUI I DETTAGLI DELLA TRATTATIVA). L’attaccante spera nella conferma da parte dei francesi. Ecco le prime parole da parigino per il giocatore, rilasciate al sito ufficiale del club.

«Vorrei ringraziare il Paris Saint-Germain per la fiducia che hanno dimostrato. Darò tutto per aiutare il mio nuovo team ad andare il più lontano possibile in tutte le competizioni . Il Paris Saint-Germain è diventato una potenza calcistica internazionale, attirando alcuni dei più grandi giocatori negli ultimi anni. Lo slancio è forte a Parigi, le ambizioni sono alte e sono sicuro che abbiamo tutto qui per andare ancora oltre. E non vedo davvero l’ora di giocare al Parc des Princes, uno stadio famoso per la sua bellezza e passione!».