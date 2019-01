Niente incontri tra Inter e Icardi per il rinnovo. Summit rinviato a martedì oppure a giovedì. E intanto Zhang detta la linea

Mauro Icardi e Wanda Nara attendono la chiamata dell’Inter per iniziare a parlare del rinnovo del contratto del numero 9 argentino. Maurito, infastidito dalla multa inflitta dal club per il ritardo post ferie e dalle ultime indiscrezioni filtrata su Wandita, attende un segnale dalla società. Marotta ha provato a smorzare i toni e da Zhang è arrivato un chiaro segnale: abbassare i toni e arrivare alla firma. L’Inter non può prescindere da Icardi, vuole trovare la giusta soluzione e bisogna arrivare al rinnovo.

Al momento però ballano 2 milioni di euro tra domanda e offerta. Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Wanda ha chiesto 9 milioni, l’Inter è disposta a salire dai 6 già offerti lo scorso au­tunno fino ai 7. Come si colmerà la distanza? È evi­dente che un ruolo impor­tante nella vicenda lo gioche­ranno i bonus. E poi c’è il di­scorso clausola rescissoria: l’idea di partenza del club è quella di toglierla, ma bisognerà capire quanto Wanda vorrà monetizzare questa richiesta della società. Ieri non c’è stato nessun summit tra le parti: l’incontro potrebbe avvenire oggi oppure giovedì.