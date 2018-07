Dopo la sconfitta contro il Bayern Monaco, il Psg perde ancora contro l’Arsenal per 5-1. Buffon in campo per 73 minuti subisce 3 delle reti realizzate dai Gunners

Altro KO per il Paris Saint Germain di Gianluigi Buffon nell’International Champions Cup che oggi ha rimediato una sonora sconfitta per 5-1 nel match contro l’Arsenal. Anche in questo caso, come contro il Bayern Monaco, il portiere italiano è uscito prima del triplice fischio, subendo 3 delle 5 reti messe a segno dai Gunners.

Nonostante il PSG, al contrario degli inglesi sia sceso in campo con molti giovani, ad esclusione dell’estremo difensore, di Rabiot e di Diarra, ha resistito per 67’ minuti, con Buffon protagonista di tre interventi decisivi nel primo tempo. Al 67’, però, Lacazette ha realizzato il 2-1 e pochi minuti più tardi un’incertezza in uscita del portiere ex-Juve è costata la terza marcatura del club inglese. Nel finale, all’87’ e al 94’, l’Arsenal ha dilagato, mettendo a segno gli ultimi due sigilli che hanno firmato il definitivo 5-1. I tifosi del Paris Saint Germain che non hanno potuto ammirare le vere stelle della squadra, si augurano che queste possano essere solo delle amichevoli estive completamente lontane dal rendimento stagionale.