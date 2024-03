Ihattaren ancora nei guai? Slavia Praga: «Manca di professionalità»

Ancora problemi per Mohamed Ihattaren. Il centrocampista dello Slavia Praga, avversario del Milan nel match di giovedì sera valido per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League, rischia di dover interrompere il suo contratto con il club:

come riportato da vi.nl, la società accusa il calciatore olandese di “mancanza di professionalità” e per questo vorrebbe concludere l’esperienza con l’ex Juventus, non nuovo a questo tipo di situazioni.