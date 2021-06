Il Barcellona celebra Pirlo e Messi: «Leggende del calcio» – FOTO

Il Barcellona celebra la vittoria della Champions a Berlino nel 2015 contro la Juventus: elogio per Pirlo e Messi – FOTO

Sei anni fa la Juventus usciva sconfitta a Berlino nella finale di Champions League contro il Barcellona: 3-1 per i catalani con il gol di Morata per i bianconeri. Iconica l’immagine di Pirlo in lacrime per la sconfitta e la sua ultima gara in bianconero.

Il Barcellona, sui propri social, oltre le celebrazioni per la vittoria ha voluto omaggiare proprio Andrea Pirlo accostandolo a Messi con la didascalia che recita: «Leggende del calcio».