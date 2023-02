Il Bayern supera il Wolfsburg: ancora assist per Cancelo

Joao Cancelo al secondo assist in due partite con il Bayern Monaco: l’ex City serve a Coman nella vittoria dei bavaresi

Dopo l’assist nel debutto in Coppa di Germania, Joao Cancelo bissa al suo debutto in Bundesliga con la maglia del Bayern Monaco, pennellando un cross per il tiro ad incrociare di Coman.

La partita contro il Wolfsburg finisce con la vittoria per 4-2 dei Bavaresi, che così annullano il break dell’Union Berlin, primo solo per un giorno dopo la vittoria di ieri.