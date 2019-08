Il Chelsea vince in amichevole, gol incredibile per Pedro! – VIDEO

Il Chelsea di Lampard vince l’amichevole col Salisburgo per 5-3. Pedro realizza la quarta rete con un incredibile tacco volante

La Premier League si avvicina. Poco più di una settimana separa le squadre protagoniste dall’inizio dell’ardua competizione, ragion per cui i club stanno ultimando la preparazione. Tra queste il Chelsea, impegnato sotto la guida di Lampard alle amichevoli internazionali.

Nella gara di ieri il Salisburgo è stato in maniera pirotecnica sconfitto per 5-3. Pulisic, Barkley, Pedro e Batshuayi i protagonisti nel tabellino. Lo spagnolo, tuttavia, si è distinto rispetto agli altri compagni con un gol da pura antologia. Un tacco volante che non ha lasciato nessuna possibilità al portiere avversario.