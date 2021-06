Il Jiangsu Suning non esiste più: avviata la demolizione del centro sportivo

Lo Jiangsu Suning non esiste più e da oggi in poi sarà solo un lontano ricordo. Come riferito da Titan Sports Plus, sono stati avviati i lavori di demolizione delle strutture dello Xuzhuang Football Training Center (centro sportivo del club), impianto inaugurato nel 2017 e dotato di strutture di primissimo ordine.

Una fine triste e inaspettata per il club laureatosi lo scorso inverno campione nazionale per la prima volta nella storia.

Jiangsu Suning Xuzhuang Football training center, equipped with top-notch facilities and opened in 2017, is under demolition. It was the training center of Jiangsu FC(Suning). Left: Xuzhuang Football Training Center (before) Right: Xuzhuang Football Training Center(June, 2021) pic.twitter.com/G22491FDW1

