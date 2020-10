Il Milan di Pioli ha un piano per vincere: ecco la svolta

A poche ore dal match con la Roma che ha dato il via ad uno scontro a sei goal e ad una partita dura e avvincente per entrambi gli schieramenti arrivano le decisioni di Pioli sul futuro della squadra. Se Fonseca esulta per la negatività al tampone di Mancini, Pioli torna a contare su Calhanoglu che ritorna in sordina ma a motori belli caldi. Lo stesso vale per Brahim Diaz, un uomo fondamentale per la rosa e le cui prestazioni sembrano convincere sempre più il mister. In vista del calciomercato, quindi, il Milan sta maturando decisioni importanti per rinascere dalla forza della sua rosa giovane, esperta e coesa.

Il progetto Pioli

Diaz piace al mister e piace al mercato per cui potrebbero arrivare grandi novità anche per questo giocatore. Ad oggi sappiamo che gli ultimi acquisti in casa rossonera hanno portato un risultato ottimale rispetto alle strategie pensate per cui Saelemaekers, Hauge e Tonali, assieme a Diaz, stanno contribuendo meravigliosamente ai risultati della squadra. Certo è che lo spagnolo è in prestito e, quindi, è a Milano in attesa di tornare al Real Madrid. Secondo le riviste del settore l’operazione di mercato attualmente verterebbe per l’acquisto del cartellino ma in questo caso abbiamo pochissime conferme. Ad ogni modi Diaz cresce e piace per cui non è detto che debba per forza andar via.

La trattativa

Difatti si attende un incontro della dirigenza rossonera con i Blancos per mettere a frutto quali saranno le decisioni su Diaz e non solo. Se Brahim dovesse continuare a mantenere questo livello di prestazioni è chiaro che sarà difficile trattenerlo in casa e non farlo tornare prima del prossimo mercato estivo. È probabile che a gennaio verrà inserita una clausola di riscatto del giocatore dal momento che diverse squadre italiane hanno mostrato apprezzamento per questo talento che non piace soltanto a Poli. Quindi il Milan vorrebbe tenerselo stretto, portando via al mercato spagnolo un altro grande talento per rafforzare la sua difesa.

Scadenze in arrivo

Difatti il Milan è in trattativa per Garay, il centrale difensivo che andrebbe a supportare una difesa stanca e incerta, anche per via della possibile dipartita di Romagnoli a fine contratto. La conferma di questa mossa sembra imminente ma gli agenti dei rispettivi giocatori si sono chiusi e le notizie che trapelano provengono solo da testate spagnole. Certo è che Romagnoli piace al Real Madrid e al Barcellona per cui, in caso di mancata offerta da parte della casa rossonera la probabilità che se ne vada è elevata. Potrebbero seguire Donnarumma e Calhanoglu, per cui la dirigenza in casa Milan sembra stia lavorando per mettere a frutto delle proposte già a partire da gennaio 2021 dato che le scadenze dei contratti sono vicinissime e potrebbero cambiare radicalmente il volto di questa squadra. Tutto dipenderà dalla chiusura della classifica prima della pausa natalizia perché è da qui che i ragionamenti in corso prenderanno sicuramente forma.